09/05/2025 11:08

《真知灼見－溫灼培》如何看美英貿易協議？

《真知灼見》先看昨晚英倫銀行議息會。在議息會後，英倫銀行宣布減息25基點，將官方利率降至4.25%水平。儘管英國的通脹率仍然不低，表面年通脹率為2.6%，核心年通脹率更高達3.4%，但該行在聲明中指出，根據4月29日對美國徵收英國關稅情況的評估，預計這些關稅將在未來三年內削弱當地經濟0.3%，並在未來兩年內使通脹率降低0.2%。因此，英倫銀行決定減息。此外，行長貝利強調，未來的貨幣政策不會基於特定情況進行調整，必須根據當前環境每次進行重新評估。按照利率期貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行下次減息日子為9月份，減息機率為100%。而計算9月份的減息，市場料今年內英國還剩一次於12月的減息機會。



*英美貿易協議的大方向*



就在英倫銀行減息後，英美達成了貿易協議，未知英倫銀行在決定減息時有否考慮到有關因素。根據已知條款，美國將對所有進口的英國商品徵收10%的基本關稅。這一稅率並不算高，相信英國可透過匯率貶值或其他方式來消化。然而，協議的另一個關鍵要求是英國必須向美國開放其農產品市場，特別是牛肉市場。這對英國來說是一大衝擊，因為目前英國主要的兩大超市，其所售賣的牛肉幾乎完全來自英國本土及愛爾蘭。開放市場後，英國農民可能在面對美國競爭時處於不利地位。至於英國汽車進口美國的條款，每年前10萬輛汽車僅需繳納10%關稅，超過此數量則需繳納25%。需要注意的是，這10萬輛汽車的數量大致相當於去年英國出口到美國的總和。



*協議明顯對美國有利*



這份英美貿易協議雖然仍缺乏細節，但從大方向來看，特別是從美國的角度分析，這無疑是一份理想的協議。對美國來說，協議不僅允許其對所有進口來自英國的商品徵收10%關稅，還開放了英國的農產品市場，並促使英國多採購美國的飛機。更重要的是，這是特朗普政府對全球徵收「對等關稅」後達成的首份協議，具有重要的象徵意義。



對於英國而言，這份協議表面上似乎缺乏實質利益，更似有讓利情況。然而，事情往往需放在比較的背景下看。如果美國最終能成功對全球進口商品徵收高額關稅，而對英國僅徵收10%，那麼這對英國來說已是一種相對優惠的待遇。再者，在英國脫歐後，英國一直想與美國達成貿易協議，但卻未能成功，今次終於如願以償。總體而言，協議的影響仍需進一步觀察，但美國顯然在這次談判中獲得了顯著的優勢。



*英美達成貿易協議後美元美股明顯升*



正因特朗普政府在其關稅政策上取得了首份理想的成績表，昨天(8日)所見美匯指數整體反彈，今早於亞洲市場重上100指數點之上報100.65。美股標普指數昨晚亦見上升，而金價則見有所回落。現市場關注與美國下一個達成關稅協議的國家是否印度，及雙方又會達成一個怎麼樣的協議。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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