09/05/2025 10:25

【美國議息】巴克萊：料維持緊縮立場，7月及9月各減息25基點

《環富通基金頻道9日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將政策利率維持在4.25%-4.50%區間，對此巴克萊研究團隊發表研究報告指，由於經濟前景不確定性進一步增加，FOMC按兵不動，與市場預期一致。



*料明年再減息兩次，分別在6月和9月*



會議聲明指出，儘管美國第一季度實際GDP收縮，但經濟活動仍持續穩健增長，並提到淨出口的波動對數據產生影響。聲明亦補充指，FOMC認為失業率上升和通脹加劇的風險已經增加。鮑威爾在新聞發布會上表示，FOMC並不急於調整利率，當前的政策足以應對所面臨的風險和不確定性。他亦強調需要穩定長期通脹預期，以確保物價水平暫時性上漲不會演變成持續的通脹問題。他重申，有必要穩定物價以實現長期強勁的勞動力市場。



巴克萊維持基本預期，即FOMC將在今年7月和9月分別減息25個基點，並在2026年再次減息兩次（分別在6月和9月）。FOMC將維持相對緊縮的政策立場，以令通脹最終回到目標水平，但同時避免經濟放緩和勞動力市場進一步惡化。(wa)