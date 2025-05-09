09/05/2025 10:27

【美國議息】安本：儲局或在7月後減息，美國以外地區現投資機遇

《環富通基金頻道9日專訊》在5月的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上，聯儲局放棄其寬鬆取向，並表示關稅和貿易政策的影響導致前景不確定，難以做出評估。鑑於這種不確定性，儲局主席鮑威爾強調，在確定貨幣政策方向之前，需要先參考實際經濟數據。安本東南亞多元資產投資方案主管Ray Sharma-Ong指，這種基調的轉變有以下幾個影響。



*關稅不確定性加劇，儲局難提前減息支持經濟增長*



2025年3月發布的利率點陣圖顯示，2025年將有兩次減息，但如今已不再能作為市場指引。美聯儲將考慮日益加劇的不確定性，並在2025年6月的議息會議上向市場提供修訂後的經濟預測摘要和點陣圖。然而，鑑於特朗普暫緩徵收新的對等關稅的90天期限會在2025年7月8日到期，即6月議息會議後，預計市場會將對2025年6月更新後的點陣圖的解讀反應冷淡。由於不確定性加劇，減息門檻已提高。這使美聯儲更難提前減息以支持經濟增長，因為關稅的影響導致通脹上升的風險很高。



美聯儲只有在實際經濟數據下滑（例如失業率上升和就業數據疲弱）時才願意採取行動，這表明如果美聯儲減息，很可能要到2025年7月或之後才會發生。這是因為關稅對整體經濟的影響需要幾個月的時間才能反映在實際數據中，而且是在特朗普90天關稅暫緩期結束之後。



*歐洲中國擁強大政策支持，有助抵銷關稅對經濟拖累*



鑑於美聯儲在此期間將按兵不動，安本更偏好美國以外的地區，例如歐洲和中國，這些地區擁有強大的財政和貨幣政策支持。這些政策工具將有助抵銷關稅對經濟增長的負面拖累。安本也關注那些正在與美國就貿易關稅進行深入談判並正在制定諒解備忘錄的地區，例如印度、日本和韓國。



利率相關資產方面，更青睞擁有強勁貨幣政策支持的地區，例如印度和中國，因為這些地區的市場與來自美國國債收益率壓力的關聯性較低，而美國國債收益率一直受到美聯儲不確定性、通脹壓力和風險溢價上升的影響。企業信貸方面，近期已開發市場債券收益率上升，提供了機會，可以配置於信用基本面非常穩健、受宏觀經濟環境影響較小的企業債券，從中獲得更高的收益率。



*美國金融股或表現良好，中國股市將保持韌性*



隨著踏入2025年5月，以及美國國會休會期結束，預計特朗普早前一些競選議程將受到更多關注，包括減稅和放寬監管。由於共和黨有著掌控總統、眾議院和參議院的三重優勢，在這些領域取得正面立法成果的可能性很高。由於補充槓桿率(Supplementary Leverage Ratio, SLR)改革是特朗普政府的首要任務，並且正在推動將國債和央行儲備等低風險資產排除在SLR計算之外，如果成功，預計美國金融股將表現良好。



安本也預期，中國股市的表現將相對美聯儲的政策決定保持韌性。除了財政和貨幣政策支持外，中國的經濟活動增長（如實際經濟數據所示）依然保持韌性，中國還擁有股市支持計劃的額外槓桿。鑑於中美兩國都承認兩國間目前的關稅水平不可持續，預期中美貿易緊張局勢將緩慢但最終得到緩和，這將受到市場的歡迎。(wa)