09/05/2025 10:29

《基金觀點》普徠仕：高通脹和全球財政擴張或對利率構成不利影響

《環富通基金頻道9日專訊》普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain就美國經濟及美債孳息率前景分享以下觀點。



*美國消費者通脹預期不穩定，財政擴張或令國債更受壓*



近期圍繞關稅的消息，進一步加劇了利率市場對高通脹和經濟衰退兩大憂慮的不斷拉鋸。投資者需要注意，美國主要是依賴內需的服務型經濟體。隨著夏季臨近，美國政府或將推出更多財政刺激措施。因此，目前評估經濟前景時，需要為更多可能性預留空間。但在未見進一步數據前，不會貿然預計經濟必將陷入衰退。在通脹方面，不能低估2022年帶來的根本性轉變，企業和消費者對通脹的態度和預期發生重大改變。鑑於當年通脹高企後來被證實遠非「暫時性」，消費者的通脹預期很容易變得不穩定。



特朗普政府的競選議程中，減稅議題尚未獲得充分關注。美國國會或會在暑期休會前，通過大規模財政方案。預計財政擴張將很快成為市場的下一個焦點。財政擴張或有助於經濟增長，但更重要的是，這可能會對國債市場造成更大壓力。更加確信未來12至18個月內，美國十年期國債孳息率或將升至6%。高通脹和全球財政擴張，或將對利率（尤其是美國國債）構成不利影響。(wa)