09/05/2025 16:27

【關稅戰】社科院學者：若美方將關稅降到60%以下，中方會跟進

《經濟通通訊社9日專訊》據《彭博》報道，中美周末就貿易問題舉行會談，美方目標是將關稅降至60%以下，以此作為第一步，同時美國另一個重要訴求是確保中國取消對用於製造磁鐵的稀土出口管控。



中國社會科學院經濟研究所副所長宋泓指，貿易戰是美方發起，因此也應該首先由美國主動降低對華關稅。如果美方將對華關稅降到比如60%或更低，他認為很快中方也會「跟著去做」。不過，美國多年來將中國定位為戰略競爭對手，中國已不再對華盛頓改變對華政策抱有幻想。



彭博經濟研究計算，美國至今實施的關稅，已將美國所有進口產品的平均有效稅率提高20.3個百分點，達到近23%。如果將對華對等關稅降到34%，將使美國平均有效關稅增幅限制在12.6個百分點。但這仍將是自1930年以來，美國實施的最大關稅上調幅度。(ct)