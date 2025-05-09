09/05/2025 13:32

【數據解讀】搶出口效應，中國4月出口展韌性，未來數月恐走弱

《經濟通通訊社9日專訊》美國對華高額對等關稅落地首月，中國4月以美元計價出口同比增速放緩至8.1%，但大幅優於市場預估中值；進口同比降0.2%，亦好於預期。其中，中國對美國直接出口受到關稅的較大衝擊，《路透》計算，中國4月以美元計價對美國出口同比下降21%，創2023年7月以來最大降幅。



《央視新聞》報道稱，美方挑起關稅大戰，對中國外貿企業是一個嚴峻考驗，大家擔心4月份進出口會受到嚴重影響，但從今天公布的數據來看，4月單月不僅沒有變負，甚至還創造了歷史同期次高，也就是單月進出口規模第二高。「中國外貿逆風而行，充分展現出中國製造、中國創造以超強的國際競爭力托舉起我國外貿的強大韌性。」



市場分析人士指出，中國出口展現出韌性，主要得益於轉口貿易及中間品貿易增加；由於出口訂單具有「領先性」，美國加徵關稅的損害可能尚未有體現，預計未來數月貿易數據將逐步走弱。



*5月出口或現負增長，國內支持力度將加大*



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，4月出口仍然保持較高正增長，超出市場預期；往後看，伴隨關稅戰衝擊進一步顯現，以及低基數效應消退，5月出口有可能出現同比負增長，接下來國內對外貿企業的支持力度將顯著加大。支持措施將主要包括兩個部分：一是幫助企業開拓國際多元市場；二是在國內強化對暫時遇到困難的外貿出口企業的支持力度。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，美國加徵關稅的損害尚未在4月的貿易數據中顯現。這可能部分得益於通過其他國家的轉口貿易，部分由於這些貿易合同是在關稅政策出台前簽訂的。預計未來數月貿易數據將逐步走弱。希望中美貿易談判能早日達成協議，通過降低關稅來緩解對全球貿易的衝擊。



*4月數據體現「搶出口」影響，後續觀察生產和價格*



至於華創證券投資顧問部總經理屈慶則說，出口訂單它有「領先性」（大家也知道特朗普上台會加關稅），所以4月出口還是有體現「搶出口」影響，其他國家如韓國、越南4月出口也都還不錯。而觀看美國數據，其一季度經濟出現負增長，主要進口太多、淨出口拖累，美國數據也能側面驗證。4月數據還只是體現出關稅影響才剛剛開始，甚至說還沒有開始。



他補充，到底4月份是搶出口還是真實的出口，其實可以通過後面的生產和價格來驗證。如果4月份生產也比較強，那就說明訂單其實沒有下降。如果生產下降，那說明只是訂單下降以後企業已經減少生產，但是把庫存賣掉了；另外就是看產品的價格，如果價格在這個過程里面出現下跌的話，那說明其實訂單在下降。(ry)