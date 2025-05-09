09/05/2025 14:12

【關稅戰】中國4月對美出口暴跌21%，彭博：貿易戰衝擊凸顯

《經濟通通訊社9日專訊》受美國全面大幅提高對華關稅影響，中國對美國出口在第一季度增長4.5%後急轉直下，4月份同比驟降21%，創2023年7月以來最大降幅。據《彭博經濟研究》分析，考慮到每日數據顯示從中國發往美國的貨櫃船離港量直到4月最後10天才開始減少，這10天出口下降的程度應該非常嚴重。



中國海關總署今日公布的數據顯示，今年前4個月，與美國貿易總值為1.44萬億元(人民幣．下同)，下降2.1%，佔外貿總值的10.2%。其中，對美國出口1.07萬億元，下降1.5%；自美國進口3699.5億元，下降3.7%。



《央視新聞》報道稱，美方挑起關稅大戰，大家擔心4月份進出口會受到嚴重影響，但從今天公布的數據來看，4月當月中國貨物貿易進出口3.84萬億元，是2024年12月突破4萬億元之後的次高，同比增長5.6%，帶動前4個月外貿整體增長2.4%。中國外貿逆風而行，充分展現出中國製造、中國創造以超強的國際競爭力托舉起中國外貿的強大韌性。



彭博就指，中國對美國出口下滑似乎很大程度上被對其他貿易夥伴的出口增長所抵消--尤其是東盟，這可能反映了轉運的增加。但高頻發貨數據傳遞出的信息是，外部衝擊在加劇，未來幾個月出口可能會進一步下滑。為支持經濟，中央決策層已經加大了刺激力度。即將開啟的中美貿易談判亦可能會為關稅局勢降溫開闢道路。但如果關稅不能下調，經濟增長會面臨更大的壓力



今年前4個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，貿易總值為2.38萬億元，增長9.2%，佔外貿總值的16.8%。其中，對東盟出口增長12.6%；自東盟進口增長4%。(ry)