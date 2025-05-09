09/05/2025 10:21

【關稅戰】中國歐盟商會：近半數在華歐企受到中國對美加稅影響

《經濟通通訊社9日專訊》5月8日，中國歐盟商會發布了中美貿易戰對其會員企業影響的調查報告，其中近半數受訪企業表示受到了中國對美國商品加徵關稅的影響。



具體而言，有23%的受訪企業認為，從美國進口商品的價格更高了，另有17%的受訪企業預期成本會上漲。針對中國對美國加徵關稅，過半的受訪企業選擇更換供應商，另有32%的受訪企業選擇對相關產品漲價。



＊七成企業稱沒受美國加徵關稅影響＊



在華歐企受美國對華加徵關稅影響相對較小。根據報告，有近七成受訪企業表示，沒有業務受美國加徵關稅影響；20%的受訪企業表示，1%-10%的業務受到美國加徵關稅影響；7%的受訪企業表示，11%-25%的業務受到美國加徵關稅影響；而25%以上業務受影響的受訪企業佔比僅為3%。中國歐盟商會稱，這可歸因於許多商會會員採取了「在中國，為中國」的策略。



中國歐盟商會主席彥辭(Jens Eskelund)表示，「貿易戰加劇了原本就存在的悲觀情緒，而且影響相當迅速。」有59%的受訪企業表示，自2025年初以來營商環境更艱難。有64%的受訪企業預計競爭將會加劇，58%的受訪企業對未來利潤表示擔憂。另外，近八成的受訪企業表示，2025年至今，美國政府給予的壓力增加。



不過，彥辭認為，中國的供應鏈有強大的競爭力，企業如果想在供應鏈方面取得優勢，獲得低價高質的商品，中國仍是理想之地。(jq)