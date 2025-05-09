09/05/2025 14:26

【關稅戰】英偉達據報為中國推降級版H20芯片，應對美出口管制

《經濟通通訊社9日專訊》據《路透》引述消息人士報道，英偉達計劃在未來兩個月內面向中國發布其H20人工智能芯片的降級版本，以應對美國的出口限制。



兩位消息人士說，英偉達已通知中國主要客戶，包括領先的雲計算提供商，目標是在7月發布修改版H20芯片。這是英偉達為維持其中國市場地位所做的最新嘗試。



報道指，H20曾是英偉達獲準在中國銷售的最強大人工智能芯片，但美國官員上月通知英偉達該產品需要出口許可證，等於封殺H20進入中國市場之門。



英偉達已經制定了新的技術門檻，用於指導開發修改版芯片設計。其中一位消息人士說，這些技術指標將原有H20大幅降級，包括內存容量的大幅降低。另一位消息人士說，下遊客戶有可能修改模塊配置，以調整芯片的性能水平。



在截至1月26日的財年中，英偉達中國市場的收入為170億美元，佔總銷售額13%。就在美國官員宣布新的H20芯片出口管制幾天后，英偉達首席執行官黃仁勳訪問了北京，強調了中國的戰略重要性。(jq)