09/05/2025 15:38

【關稅戰】中國部署打擊稀土等戰略礦產走私，加強與港澳海關合作

《經濟通通訊社9日專訊》國家出口管制工作協調機制辦公室今日組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、最高人民法院等部門在深圳市召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會，部署各項具體工作。



會議指出，國家對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。各部門要聚焦戰略礦產領域，加強源頭管控，形成打擊合力，針對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法，重點打擊戰略礦產走私出口。要深挖幕後非法實體和走私網絡，堅決打深打透，對不法分子形成有力震懾。



會議要求，各部門要加強執法司法力量配備和能力建設，切實提升辦案水平和打擊成效；加快執法智能化信息系統建設，強化跨部門、跨區域執法協作；加強內地與港澳海關執法合作，形成打擊合力，確保實現國家出口管制目標，堅決維護國家安全和發展利益。(jq)