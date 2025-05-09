09/05/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣即期開市貶75點，傳人行放寬黃金進口購匯限制

《經濟通通訊社9日專訊》昨日(8日)市場傳出，人民銀行近日放鬆商業銀行黃金進口購匯限制，允許逐步增加美元購匯需求；此舉將有助於滿足商業銀行對黃金的進口需求，同時也利於緩和近期人民幣升勢。



人民幣兌一美元中間價今報7.2095，較上個交易日跌22點子，兩連跌，續創4月24日以來兩周新低，與市場預測偏離水平擴至近500點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開75點子，報7.2430，上個交易日即期匯率收盤報7.2355。



市場人士表示，美元連續反彈後，監管加碼過濾舉措穩定市場預期，關注今日將公布的中國4月進出口數據。



美國總統特朗普周四表示，他預計本周末美中兩國將就貿易問題進行實質性談判，並預測美國對中國商品徵收的145%的懲罰性關稅將有可能下調。



法巴銀行最新報告認為，中國人行仍傾向於美元/人民幣保持穩定。雖然中國人行仍持寬鬆立場，但最近公布的寬鬆力度有限，預計近期人民幣匯率將保持區間波動，未來關注中美會將關稅定在什麼水平以及中國後續的政策。(jq)

