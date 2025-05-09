09/05/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌106點子，三連跌，報7.2461

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2461，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，三連跌，全日在7.2423至7.2528之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌16點子，報7.2466。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2095，較上個交易日跌22點子，兩連跌，續創4月24日以來兩周新低，與市場預測偏離水平擴至近500點。



市場人士表示，中美經貿高層會談在即，市場觀望情緒升溫，若能實現部分關稅下調，人民幣有望再度反彈。不過外部美元也顯露轉強態勢，這會限制人民幣反彈空間。



巴克萊銀行最新報告測算，自2023年以來中國出口商持有美元規模高達7000億，這部分美元不會全部兌換成人民幣，但如果匯率跌至7.1-7.15區間，則最多有1000億美元或被結匯，從而將導致匯率回到7元附近。(jq)