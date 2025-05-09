09/05/2025 11:03

【聚焦數據】中國首4月人民幣計出口增7.5%，進口降4.2%

《經濟通通訊社9日專訊》海關總署公布，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值14.14萬億元(人民幣．下同)，同比增長2.4%。其中，出口8.39萬億元，增長7.5%；進口5.75萬億元，下降4.2%。4月當月，中國貨物貿易進出口3.84萬億元，增長5.6%。其中，出口2.27萬億元，增長9.3%；進口1.57萬億元，增長0.8%。



前4個月中國進出口主要特點包括：一是一般貿易、加工貿易進出口增長，前4個月，中國一般貿易進出口9.05萬億元，增長0.6%，佔外貿總值的64%；二是對東盟、歐盟進出口增長，前4個月，東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為2.38萬億元，增長9.2%，佔外貿總值的16.8%；三是民營企業進出口比重提升，前4個月，民營企業進出口8.05萬億元，增長6.8%，佔外貿總值的56.9%，比去年同期提升2.3個百分點；四是機電產品佔出口比重超6成，其中自動數據處理設備及其零部件、集成電路和汽車出口增長；五是鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。(jq)