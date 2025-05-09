09/05/2025 11:05

【聚焦數據】中國首4月對美國出口降1.5%，進口下降3.7%

《經濟通通訊社9日專訊》海關總署今日對外公布，今年前4個月，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為1.44萬億元(人民幣．下同)，下降2.1%，佔外貿總值的10.2%。其中，對美國出口1.07萬億元，下降1.5%；自美國進口3699.5億元，下降3.7%。根據海關總署公布的數據計算得出，中國4月對美國貿易順差204.6億美元，1-4月累計順差970.7億美元。而根據《路透》計算，中國4月以美元計價對美國出口同比下降21%，創2023年7月以來最大降幅，美國對華徵收高額關稅的影響初步顯現。



*對「一帶一路」國家出口增9.6%，進口降2.8%*



前4個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為2.38萬億元，增長9.2%，佔外貿總值的16.8%。其中，對東盟出口1.48萬億元，增長12.6%；自東盟進口8951.7億元，增長4%。歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為1.78萬億元，增長1.1%，佔12.6%。其中，對歐盟出口1.21萬億元，增長6.1%；自歐盟進口5635.9億元，下降8.1%。



同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口7.25萬億元，增長3.9%。其中，出口4.15萬億元，增長9.6%；進口3.1萬億元，下降2.8%。(jq)