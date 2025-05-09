09/05/2025 11:09

【聚焦數據】首4月機電產品出口佔比超6成，大豆進口跌近15%

《經濟通通訊社9日專訊》海關總署今日對外公布，2025年前4個月，中國貨物貿易進出口總值14.14萬億元(人民幣．下同)，同比(下同)增長2.4%。其中，出口8.39萬億元，增長7.5%；進口5.75萬億元，下降4.2%。



*集成電路出口增長14.7%*



其中，機電產品佔出口比重超6成，其中自動數據處理設備及其零部件、集成電路和汽車出口增長。前4個月，中國出口機電產品5.04萬億元，增長9.5%，佔出口總值的60.1%。其中，自動數據處理設備及其零部件4587.1億元，增長5.6%；集成電路4051.5億元，增長14.7%；汽車2649.8億元，增長4%。同期，出口勞密產品1.3萬億元，下降1.6%，佔15.4%。其中，紡織品3291.7億元，增長4.9%。出口農產品2355.7億元，增長6.1%。



同時，鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。前4個月，中國進口鐵礦砂3.88億噸，減少5.5%，進口均價(下同)每噸710.4元，下跌17.8%；原油1.83億噸，增加0.5%，每噸3936.7元，下跌8%；煤1.53億噸，減少5.3%，每噸569.6元，下跌22.2%；天然氣3899.4萬噸，減少9.2%，每噸3318.3元，下跌6.1%；大豆2319萬噸，減少14.6%，每噸3283.2元，下跌15%；成品油1292.2萬噸，減少25.6%，每噸4381.8元，上漲1.6%。此外，進口初級形狀的塑料952.5萬噸，減少1.1%，每噸1.05萬元，下跌0.5%；未鍛軋銅及銅材174.2萬噸，減少3.9%，每噸6.9萬元，上漲8.5%。同期，進口機電產品2.23萬億元，增長5.7%。(jq)