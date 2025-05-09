09/05/2025 12:17

【數據解讀】海關總署：4月進出口增速較首季加快4.3個百分點

《經濟通通訊社9日專訊》海關總署公布，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值14.14萬億元(人民幣．下同)，同比增長2.4%。其中，出口8.39萬億元，增長7.5%；進口5.75萬億元，下降4.2%。4月當月，中國貨物貿易進出口3.84萬億元，增長5.6%。其中，出口2.27萬億元，增長9.3%；進口1.57萬億元，增長0.8%。



海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，各地各部門同心聚力有效應對外部沖擊，推動中國經濟持續回升向好，外貿延續平穩增長態勢。4月份進出口增速較一季度加快4.3個百分點，其中出口增幅擴大、進口由降轉增，展現出較強韌性。



呂大良指出，從進出口商品看，高技術產品表現突出，前4個月進出口1.52萬億元，增長7.4%。從經營主體看，中國民營企業進出口8.05萬億元，增長6.8%，佔中國進出口總值的56.9%，拉動同期中國整體進出口增長3.7個百分點。(jq)