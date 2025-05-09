09/05/2025 09:19

【關稅戰】特朗普：美英貿易協議將增加關稅收入60億美元

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普周四（8日）在白宮宣布，與英國達成重大貿易協議時表示：「該協議將為美國出口產品提供數十億美元的額外市場准入，尤其是在農業領域，這將大幅提升美國牛肉、乙醇以及農民生產的幾乎所有產品的市場准入。」



此外，特朗普隨後在Truth Social上發帖，表示美英貿易協議將把市場准入提高50億美元，增加關稅收入60億美元，降低英國關稅至1.8%，並提高美國關稅至10%。



不過，特朗普稱，對英國的10%基準關稅稅率不會是其他國家的模板，有些國家將更高。



*特朗普：會請中國幫助俄烏達成和平協議*



特朗普在白宮對媒體講話時亦表示，他並不擔心英國對中國的依賴。美國將與中國建立良好及公平的關係，自然會請中國幫助俄羅斯和烏克蘭達成和平協議。(rc)