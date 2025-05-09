09/05/2025 09:51

【關稅戰】美英達成貿易協議，細節欠奉凸顯倉促達成

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普宣布與英國達成貿易框架協議，稱其為一項突破，將降低貿易壁壘，並擴大美國商品的市場准入。不過，協議細節欠奉，凸顯倉促達成。



分析指，雙方在一些關鍵細節上存在分歧，凸顯協議是在倉促之下達成。英國政府發表聲明，美國對英國鋼鋁的關稅將降至零，但白宮在不到一小時後對此事做描述，表示雙方將商討金屬關稅的替代安排，並稱協議建立了相關金屬的一個新的貿易聯盟。



此外，英國是否會如何調整數字服務稅很關鍵，該措施影響一些美國科技巨企。根據施紀賢政府發布的清單，該協議並不包括這一稅種的調整。相反，兩國已同意「就一項數字貿易協議展開磋商，以簡化英國企業向美國出口時的文書手續」。(rc)