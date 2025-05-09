09/05/2025 10:05

【外圍經濟】英倫銀行行長貝利：對6月會議的利率決策持開放態度

《經濟通通訊社9日專訊》英倫銀行周四（8日）減息25個基點，行長貝利會後受訪時表示，對6月會議的利率決策持開放態度。



他在受訪時被問及，市場幾乎排除6月降息的可能性是否是恰當之舉時，表示在目前所處的世界，接下來的6周左右會發生很多事情。「我必須坦誠地告訴你，你知道，我對每一次會議都持非常開放的態度。對我們來說，每一次會議都是動態的，這就是我們的理念。這並非不斷變化的，而是一個永久的理念。」



貝利表示，到6月會議召開時，將會掌握更多關於國際和國內發展的動態，包括一直推高基本通脹壓力的薪酬解決方案。他認為利率路徑仍在緩慢而謹慎地下行，這條路徑還沒有結束。(rc)