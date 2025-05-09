09/05/2025 10:38

【特朗普新政】美國擬推投資快速通道審批機制，吸引中東財富基金

《經濟通通訊社9日專訊》美國表示，正在制定審查外國對美投資的快速通道機制，預計該機制將有助於為來自阿聯酋、沙特阿拉伯和卡塔爾財富基金的大量投資流入鋪平道路。



美國財政部周四（8日）在聲明中表示，該計劃包括，在合作夥伴國投資者，向美國監管機構提交交易批准申請之前收集他們的信息，推出由美國外國投資委員會（CFIUS）運營的「已知投資者」門戶。



知情人士透露，在總統特朗普計劃下周訪問中東之前，政府官員已經討論過把這三個中東國家納入該計劃。此外，一些歐洲和亞洲國家亦被列入該計劃中的潛在合作夥伴。



獲得「快速通道」資格將有助於消除海灣主權財富基金所面臨的一大障礙。這些基金合計掌握數萬億美元資產。此前，這些基金在美國的交易遭到拜登政府的嚴格審查，因為被認為與中國關係密切。(rc)