09/05/2025 13:45

【外圍經濟】日本名義工資增長放緩，支持日本央行謹慎加息立場

《經濟通通訊社9日專訊》日本3月工資增長放緩幅度超過預期，4月早期貿易數據也顯示出口增長放緩，在國內外經濟風險持續上升的背景下，日本央行更有理由謹慎推進加息。



厚生勞動省周五（9日）公布，3月名義現金收入按年增長2.1%，增速低於2月修正後的2.7%，也低於2.5%的預估中值。實際工資進一步下降，降幅2.1%，凸顯家庭購買力持續下滑。



財務省同日公布，4月份前20天出口按年增速放緩至2.3%，表明特朗普的關稅行動已產生初步影響，但還未造成重大衝擊。3月全月出口增速為4.0%。



分析指，儘管工資和貿易數據疲軟，並不代表日本央行有必要重新考慮緊縮政策，但這的確增加了央行在短期內更加謹慎的理由。行長植田和男在最近的會議上重申，如果經濟展望實現將加息，同時將不確定性描述為「極高」，並強調了他的謹慎立場。(rc)