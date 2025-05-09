09/05/2025 16:30

【外圍經濟】印尼計劃削減新加坡燃油進口，轉向美國及中東供應

《經濟通通訊社9日專訊》印尼能源部長周五（9日）表示，該國將減少從新加坡的燃油進口，轉而從美國及中東國家獲取供應，削減措施將在6個月內開始。



這一措施旨在逐步消除新加坡的油產品進口，因其佔印尼進口量的超過一半。能源部長Bahlil Lahadalia強調，這一轉變是出於更低的價格，以及全球地緣政治環境的「更好平衡」。未來某一天從新加坡的進口將減至零。



印尼正尋求重新調整與美國的貿易關係，以避免特朗普政府的懲罰性關稅。官員已表示，將增加對美國商品如石油及液化石油氣的採購。



儘管新加坡本身不生產原油，但作為煉油中心，新加坡是該地區其他國家的主要供應商。根據Sentosa Shipbrokers的分析，印尼每日從新加坡進口約29萬桶液態精煉燃料。(rc)