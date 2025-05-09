09/05/2025 15:01

【美國議息】思博瑞資管：聯儲局下一潛在減息時機將是9月或更遲

《環富通基金頻道9日專訊》思博瑞投資管理資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber指，鑑於對關稅及其對美國經濟增長與通脹的潛在影響，美聯儲局在5月的會議中決定將聯邦基金利率維持在4.25厘至4.5厘。美聯儲局下一次潛在減息時機將會是今年9月或更遲，預計今年只會減息兩次，少於市場原先預期的三次。關稅不確定性持續，加上中美貿易流動急速下滑，促使下半年出現經濟衰退的機率上升。



*消費者與企業價格預期大升，下半年經濟衰退風險增加*



儘管近期美國通脹率呈下降趨勢，但消費者與企業的價格預期卻大幅上升。美聯儲局充分掌握形勢，不希望因為短期預期上升，而影響長期通脹下降的趨勢。食品與能源價格有望進一步拉低整體通脹率，然而關稅的不確定性以及美元走弱，有可能令通脹率從目前的2.4%升至3.0%。



美國勞動市場數據依然強勁，實際工資亦持續支撐消費者信心。不過，利率高企及經濟增長放緩已導致消費出現疲態。最新的GDP數字顯示經濟已下滑，但主要受關稅宣布前的進口數據所影響。美國的前瞻性經濟增長指標顯示，經通脹調整後的實質增長將顯著放緩，從2024年的2.5-3.0%，降至今年的1.0%以下。隨著中美貿易明顯減少及關稅前景未明，下半年出現經濟衰退的風險將會增加。



利率市場目前預期，美聯儲局將於2025年底前把利率下調至約3.6厘。利率的實際走勢將取決於通脹與經濟增長之間的取捨。增長預計將進一步放緩，美聯儲局自然希望透過減息來支持經濟，但短期內的價格上行可能令減息變得更具挑戰性。



*偏好美股國際及新興市場股票，看好優質債券前景*



預期股票市場表現將持續波動，並會繼續偏好估值較低的美股國際股票及新興市場股票（估值相對更吸引，且有望推出更多財政與貨幣刺激措施），而部分美國大型股的估值則相對偏高。此外，繼續看好優質債券的前景，因其整體孳息率仍具吸引力。(wa)