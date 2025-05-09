09/05/2025 15:02

【美國議息】柏瑞投資料儲局明年立場變寬鬆，對風險資產保持中性

《環富通基金頻道9日專訊》柏瑞投資就應對當前市場不確定性發布最新觀點，並提供跨資產配置的見解。



*料儲局未來一年減息三次，歐元將受惠歐洲利好政策*



儘管特朗普公開施壓要求減息，美聯儲局仍維持「按兵不動」策略。預計2026年美國經濟將放緩，通脹一次性飆升後價格水平將趨於穩定，屆時美聯儲局立場有望轉向寬鬆。因此，預計美聯儲局將在未來12個月內減息三次，政策利率降至3.75%，同時美國10年期國債收益率預計為4.00%。



美元資產吸引力持續減弱--美元走弱和「美國優越論」光環褪色，促使資金轉向全球多元化配置，而歐元將受惠於歐洲各種更利好的政策，以及德國自2026年起增長潛力提升。因此，將歐元兌美元匯率預測由1.0750上調至1.1500，同時將美元兌日圓預測由150.00下調至140.00，以反映美元整體走弱趨勢。



*偏好具長期結構性優勢資產，黃金繼續成為避險資產*



由於當前市場環境存在不確定性，對風險資產保持中性，並偏好具長期結構性優勢的領域。個別歐洲及新興市場債券以及價格錯配的工業股，均具長期投資潛力。尤其新興市場銀行業整體抗風險能力較強，雖然減息會削弱銀行的盈利能力，但當地經濟前景，足以支撐貸款質素與流動性。此外，近期的市場波動顯示，亞洲美元債券或可成為歐美固定收益的替代選擇，尤其在熊市時期。



由於經濟關係惡化和地緣風險上升，黃金繼續成為避險資產，價格持續上升。若中美關係未能緩和，中國除當前刺激措施外，或將加大貨幣寬鬆力度，從而導致全球M2貨幣增速超越名義GDP增速，成為推動黃金持續上漲的真正因素。(wa)