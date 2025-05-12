12/05/2025 17:12

《外圍焦點》美聯儲理事就經濟前景發表講話

《經濟通通訊社12日專訊》美股指數上周五（9日）收市報跌，中美於周末舉行高層經貿會談，市場情緒偏向審慎。道指收市跌119.07點或0.29%，報41249.38點；標普500指數跌4.03點或0.07%，報5659.91點；納指升0.78點報17928.92點。港股方面，恒生指數收市報23549，升681點或3%，成交3224億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm及8:50pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林及曼恩分別在國王商學院的英倫銀行觀察家會議小組討論中發言。10:25pm，美聯儲理事庫格勒就經濟前景發表講話。11:00pm，歐元集團會議舉行，與會者包括歐洲央行執委奇波洛內和銀行監管委員會主席布赫。



在美國，今日公布業績的公司有：大健雲倉(US.GCT)等。(wa)