12/05/2025 13:12

【關稅戰】石破展示強硬立場，不會與美達成不涵蓋汽車關稅的貿協

《經濟通通訊社12日專訊》日本首相石破茂周一（12日）在國會表示，日本不會在不涵蓋汽車關稅的情況下，與美國達成初步貿易協定。石破還重申，日本不會為了保護汽車而犧牲其農業市場。



石破是在國會被議員問及有關問題時，做出上述明確立場。在同一國會會議上，日本最高貿易談判代表赤澤亮正表示，日本將繼續尋求免除美國實施的所有關稅措施。



預計美國和日本之間的貿易談判將在本月稍後加速，赤澤曾經表示，他希望在6月達成某種協議。當地一個媒體周末報導，雙方可能在7月日本選舉 前後達成協議。



根據日本放送協會(NHK)報道，日本目前已提出擴大對美汽車相關投資、加強船舶製造合作等方案。(jf)