12/05/2025 08:34

【開市Ｇｏ】中美談判有進展，內地CPI三連跌，寧德時代招股

2025年5月12日 【要聞盤點】



1、上周五（9日）特朗普建議可將中國關稅降至80%，因投資者觀望貿易談判結果，美股周五反覆偏軟。道指高開低走，最終全日收跌119點，報41249點；納指持平收報17928點。標普500指數輕微低收4點，報5659點。以全周計，道指累跌0.2%，標指累跌0.5%，納指累跌0.3%。



2、中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談。中方代表團在新聞發布會上表示，雙方會談氛圍坦誠、深入、具有建設性，取得實質性進展，達成重要共識，並同意建立中美經貿磋商機制。美國財政部長貝森特亦在周日表示，會談取得了「實質性進展」。受消息影響，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數早上8時報23128，升270點。



3、烏克蘭總統澤連斯基表示，準備好周四在土耳其伊斯坦布爾與俄羅斯總統普京會面。並稱烏克蘭預期全面停火將從周一開始，以便為結束戰爭的外交提供必要的基礎。



4、美國商務部長盧特尼克表示，對進口商品徵10%基準關稅很可能是長期持續的措施。他接受訪問時稱，10%關稅在可見的將來將會保留。有關看法與美國總統特朗普日前的言論相同。



5、內地連續3個月物價同比下跌，4月全國居民消費價格(CPI)按年下降0.1%，累計今年首4個月CPI下降0.1%。



6、中國電池巨頭寧德時代(03750)(深:300750)今日至周四(15日)公開招股，計劃全球發行約1.18億股，招股價為263元，每手100股，入場費2.66萬元，公司預計於5月20日掛牌，集資淨額達307.179億元，成為2021年快手集資483億元後，香港最大型IPO集資。寧德時代決定將股票發售方式改為「Reg S（S規例）」，即國際發售部分只會向美國境外投資者發售。



7、《華爾街日報》引述消息人士稱，是次的中美貿易談判中，雙方將討論關稅水平、以及芬太尼問題。預計將擺上談判桌的另一個議題是美國對中國製造和營運的船隻徵收新的港口費。



8、新任教宗良十四世主持周日彌撒時提到俄烏戰事、加沙戰事及近期的印巴衝突，稱深切感受到烏克蘭人民遭受的苦難，願意盡一切努力盡快實現真正及持久和平，希望所有在囚者獲釋能回到家人身邊。



9、行政長官李家超昨日（11日）率領香港商貿代表和內地企業代表抵達多哈，正式展開卡塔爾與科威特的訪問行程。李家超稱，將與兩國簽署多份合作備忘錄。





【焦點股】



汽車股：吉利(00175)、理想汽車(02015)、蔚來(09866)

- 內地4月乘用車市場零售175.5萬輛，按年增14.5%，按月則降9.4%



比亞迪(01211)

- 動力電池龍頭寧德時代啟動H股招股



中國投融資(1226)

- 潛在以配股引滴灌通入主，李小加或任董事



晶泰控股(2228)

- 2.5億人幣收購診斷服務商上海四維90%



丘鈦(1478)

- 4月攝像頭模組銷量按月升8%，按年跌20%



中海外(00688)

- 4月合約物業銷售金額約201.64億元人民幣，按年下跌7.5%



龍湖集團(00960)

- 4月銷售額按年跌42%，按月減27%



金利來(00533)

- 集團私有化計劃在法院會議上未獲股東批准。股份今日起恢復買賣



晉安實業(2292)

- 主席王聰德建議溢價30%私有化，今早復牌



中達集團(00139)

- 持股GIBO美國上市，未變現溢利逾11億元



廣汽(02238)

- 4月汽車銷量約11.64萬輛，按年下降12.66%



榮昌生物(09995)

- 醫乳腺癌產品愛地希獲准內地上市



德康農牧(2419)

- 生豬銷售收入4月升35%，4個月升45%



龍蟠科技(2465)

- 銷售磷酸鐵鋰正極材料，估算額逾50億人幣





【油金報價】



紐約期油上升0.49%，報61.32美元/桶



布倫特期油上升0.38%，報64.15美元/桶



黃金現貨下跌1.42%，報3277.43美元/盎司



黃金期貨下跌1.56%，報3291.67美元/盎司