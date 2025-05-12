12/05/2025 09:41
《異動股》貿戰風險降溫金價跌穿三千三，金ETF跌2%金股捱沽
《經濟通通訊社12日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價跌6.6%，報25.3元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅11.5%。該股成交約588萬股，涉資1.49億元。
中美會談後雙方表示會談具建設性，並取得實質進展。何立峰指會談氛圍坦誠而深入，將盡快敲定細節，並即將於今日內發布兩國聯合聲明。中美貿戰有望解決，市場風險胃納回升，金價驟跌，亞洲時段開始紐約期金急挫失守3300美元，現報3269美元，跌2.22%。
SPDR金(02840)跌2%，報2340元，現價計連跌3日，累計跌幅3.3%。
金礦股沽壓重；紫金(02899)跌1.2%，報17.14元；招金礦業(01818)跌4.5%，報17.98元；山東黃金(01787)跌5.3%，報22.35元；靈寶黃金(03330)跌5.7%，報8.9元；潼關黃金(00340)跌3.3%，報1.17元；壇金礦業(00621)跌1.3%，報0.074元。
現時，恒生指數報23087，升219點或升1%，主板成交近165億元。國企指數報8380，升71點或升0.9%。恒生科技指數報5263，升83點或升1.6%。即月期指新報23015，升228點，低水72點。
中美會談後雙方表示會談具建設性，並取得實質進展。何立峰指會談氛圍坦誠而深入，將盡快敲定細節，並即將於今日內發布兩國聯合聲明。中美貿戰有望解決，市場風險胃納回升，金價驟跌，亞洲時段開始紐約期金急挫失守3300美元，現報3269美元，跌2.22%。
SPDR金(02840)跌2%，報2340元，現價計連跌3日，累計跌幅3.3%。
金礦股沽壓重；紫金(02899)跌1.2%，報17.14元；招金礦業(01818)跌4.5%，報17.98元；山東黃金(01787)跌5.3%，報22.35元；靈寶黃金(03330)跌5.7%，報8.9元；潼關黃金(00340)跌3.3%，報1.17元；壇金礦業(00621)跌1.3%，報0.074元。
現時，恒生指數報23087，升219點或升1%，主板成交近165億元。國企指數報8380，升71點或升0.9%。恒生科技指數報5263，升83點或升1.6%。即月期指新報23015，升228點，低水72點。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|赤峰黃金(06693)
|25.30元
|跌6.64%
|SPDR金(02840)
|2340.00元
|跌2.01%
|紫金(02899)
|17.14元
|跌1.15%
|招金礦業(01818)
|17.98元
|跌4.46%
|山東黃金(01787)
|22.35元
|跌5.30%
|靈寶黃金(03330)
|8.90元
|跌5.72%
|潼關黃金(00340)
|1.17元
|跌3.31%
|壇金礦業(00621)
|0.074元
|跌1.33%