12/05/2025 09:41

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 赤峰黃金(06693) 25.30元 跌6.64% SPDR金(02840) 2340.00元 跌2.01% 紫金(02899) 17.14元 跌1.15% 招金礦業(01818) 17.98元 跌4.46% 山東黃金(01787) 22.35元 跌5.30% 靈寶黃金(03330) 8.90元 跌5.72% 潼關黃金(00340) 1.17元 跌3.31% 壇金礦業(00621) 0.074元 跌1.33%

《經濟通通訊社12日專訊》赤峰黃金(06693)H股現價跌6.6%，報25.3元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅11.5%。該股成交約588萬股，涉資1.49億元。中美會談後雙方表示會談具建設性，並取得實質進展。何立峰指會談氛圍坦誠而深入，將盡快敲定細節，並即將於今日內發布兩國聯合聲明。中美貿戰有望解決，市場風險胃納回升，金價驟跌，亞洲時段開始紐約期金急挫失守3300美元，現報3269美元，跌2.22%。SPDR金(02840)跌2%，報2340元，現價計連跌3日，累計跌幅3.3%。金礦股沽壓重；紫金(02899)跌1.2%，報17.14元；招金礦業(01818)跌4.5%，報17.98元；山東黃金(01787)跌5.3%，報22.35元；靈寶黃金(03330)跌5.7%，報8.9元；潼關黃金(00340)跌3.3%，報1.17元；壇金礦業(00621)跌1.3%，報0.074元。現時，恒生指數報23087，升219點或升1%，主板成交近165億元。國企指數報8380，升71點或升0.9%。恒生科技指數報5263，升83點或升1.6%。即月期指新報23015，升228點，低水72點。(hc)