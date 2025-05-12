12/05/2025 11:16

【聚焦數據】北京4月CPI跌0.3%，PPI下跌2.4%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》北京市統計局公布，4月份北京CPI同比降幅收窄至0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點，環比由下降0.2%轉為上漲0.3%。4月份，北京工業生產者出廠價格(PPI)同比和環比分別下降2.4%和0.7%。



4月份，受節日效應等季節性因素影響，北京市居民消費價格環比由降轉升，同比降幅收窄。從同比看，CPI同比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，食品價格下降0.7%，降幅比上月收窄2.1個百分點，影響總指數下降約0.10個百分點。食品中，鮮菜和雞蛋價格分別下降4.7%和2.2%，降幅分別比上月收窄4.9個和1.3個百分點，薯類、鮮果、水產品和豬肉價格漲幅在2.7%-11.1%之間。



非食品價格由上月持平轉為下降0.2%。非食品中，服務價格持平，其中，交通工具租賃費和火車票價格分別上漲10.4%和7.2%，漲幅比上月分別擴大6.0個和6.1個百分點；工業消費品價格由上月上漲0.1%轉為下降0.7%，其中，金飾品價格上漲37.9%，漲幅比上月擴大2.4個百分點，汽柴油價格分別下降10.5%和11.3%，降幅進一步擴大。



*34個工業行業大類，21個行業下降*



4月份，北京工業生產者出廠價格同比和環比分別下降2.4%和0.7%；工業生產者購進價格同比和環比分別下降1.6%和1.4%。4月份，全市調查的34個工業行業大類中，11個行業出廠價格同比上漲，21個行業下降，2個行業持平。



生產資料出廠價格同比下降2.1%。其中，原材料類下降2.9%，採掘類下降2.3%，加工類下降1.2%。生活資料出廠價格同比下降3.1%。其中，耐用消費品類下降6.0%，衣著類下降2.7%，食品類下降0.2%；一般日用品類上漲3.3%。工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格同比下降8.3%，建築材料及非金屬類下降3.0%，燃料、動力類下降2.1%，化工原料類、木材及紙漿類均下降2.0%，其它工業原材料及半成品類下降0.5%；有色金屬材料及電線類上漲4.8%，紡織原料類上漲0.3%；農副產品類持平。