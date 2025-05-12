12/05/2025 19:09

《再戰明天》英國公布失業率，美國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》英國公布失業率，及美國公布CPI，料為周二（13日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表演講，澳洲公布NAB企業信心指數*



各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋（至16日）。拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議在北京舉行，國家主席習近平將出席會議開幕式並發表重要講話。歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議舉行，歐洲央行副總裁德金多斯將參加會議。歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩發表講話。周二本港時間4:45pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在英國倫敦政治經濟學院(LSE)發表演講；晚上6:00pm，皮爾參加關於經濟政策的小組討論。



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布4月貨幣供應M2；4月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布4月NAB企業信心指數。2:00pm，英國公布4月失業率。8:30pm，美國公布4月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.4%，經季節調整料由325.66升至326.57。



在本港，明日公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)等。



另外，本周四（15日）美國公布4月生產者物價指數（PPI）。本周五（16日）美國公布5月密歇根大學消費者信心指數。(wa)