12/05/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.07167 -2.619 一周 0.67714 -13.786 兩周 1.05012 -6.929 一個月 1.92321 -1.334 兩個月 2.5 -14.238 三個月 2.65066 -13.172 六個月 3.00905 -0.262 一年 3.26393 +2.298

《經濟通通訊社12日專訊》港元匯價今早最低曾見7.7852兌1美元，為2月14日以來最弱，拆息亦幾乎全線向下，其中，隔夜息微跌至0.07167厘，為2022年6月13日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息連跌五天，報1.92321厘，為2022年9月7日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息回落13基點至2.65066厘，為2022年8月30日後最低，六個月期報3.01167，見2022年8月9日以來最低，但一年期拆息結束四連跌，升至3.26393厘。港元匯價最新報7.7850，較前收市價跌0.08%。中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，雙方將盡快敲定有關細節，並且將於周一發布會談達成的聯合聲明，市場憧憬貿易戰有望結束，恒恆指高開316點，報23183，早段升幅曾擴大至368點，高見23236，創逾一個月新高，隨後升幅收窄，一度低見22996，現時已重上兩萬三關，最新報23025，升158點。(cl)資料來源：香港銀行公會