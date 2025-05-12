12/05/2025 11:23
《港元利率》港匯見近三個月新低，一個月拆息五連跌報1.92厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元匯價今早最低曾見7.7852兌1美元，為2月14日以來最弱，拆息亦幾乎全線向下，其中，隔夜息微跌至0.07167厘，為2022年6月13日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息連跌五天，報1.92321厘，為2022年9月7日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息回落13基點至2.65066厘，為2022年8月30日後最低，六個月期報3.01167，見2022年8月9日以來最低，但一年期拆息結束四連跌，升至3.26393厘。
港元匯價最新報7.7850，較前收市價跌0.08%。
中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，雙方將盡快敲定有關細節，並且將於周一發布會談達成的聯合聲明，市場憧憬貿易戰有望結束，恒恆指高開316點，報23183，早段升幅曾擴大至368點，高見23236，創逾一個月新高，隨後升幅收窄，一度低見22996，現時已重上兩萬三關，最新報23025，升158點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息回落13基點至2.65066厘，為2022年8月30日後最低，六個月期報3.01167，見2022年8月9日以來最低，但一年期拆息結束四連跌，升至3.26393厘。
港元匯價最新報7.7850，較前收市價跌0.08%。
中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，雙方將盡快敲定有關細節，並且將於周一發布會談達成的聯合聲明，市場憧憬貿易戰有望結束，恒恆指高開316點，報23183，早段升幅曾擴大至368點，高見23236，創逾一個月新高，隨後升幅收窄，一度低見22996，現時已重上兩萬三關，最新報23025，升158點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.07167
|-2.619
|一周
|0.67714
|-13.786
|兩周
|1.05012
|-6.929
|一個月
|1.92321
|-1.334
|兩個月
|2.5
|-14.238
|三個月
|2.65066
|-13.172
|六個月
|3.00905
|-0.262
|一年
|3.26393
|+2.298
資料來源：香港銀行公會