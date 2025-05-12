12/05/2025 15:39

【關稅戰】Webb：關稅戰影響本港經濟，但「變幻原是永恆」

《經濟通通訊社12日專訊》獨立股評人David Webb今天在香港外國記者協會(FCC)出席「與David Webb的告別爐邊對談」時稱，現時本港所有出口產品，包括內地轉口貨物，均被徵收關稅，他指這將影響貿易水平，希望情況可於不久將來逐漸平復過來。不過，David Webb亦指出，改變總是在發生，而且亦應該發生，因為這是市場自我改革的方式，稱「變幻原是永恆」，屬於市場自我調節(Change is always happening and should because that's how markets reform themselves)。他續指，過去香港曾是吸引內地人前來購物的地方，現在內地則成為吸引港人購物的地方。



他認為本港零售業必須改革，但亦指本港仍存在「信任優勢」，例如在港購買黃金或仍具吸引力。而且，若關稅一旦保持不變，對於美國而言，香港或將成為頗具吸引力的購物目的地，因香港不會徵收增值稅。



不過，他亦提到，如果中美緊張關係不降溫，美國可能會命令資產管理公司拋售香港及中國股票。(rh)