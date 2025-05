12/05/2025 15:39

【關稅戰】Webb:關稅戰影響本港經濟,但「變幻原是永恆」

《經濟通通訊社12日專訊》獨立股評人David Webb今天在香港外國記者協會(FCC)出席「與David Webb的告別爐邊對談」時稱,現時本港所有出口產品,包括內地轉口貨物,均被徵收關稅,他指這將影響貿易水平,希望情況可於不久將來逐漸平復過來。不過,David Webb亦指出,改變總是在發生,而且亦應該發生,因為這是市場自我改革的方式,稱「變幻原是永恆」,屬於市場自我調節(Change is always happening and should because that's how markets reform themselves)。他續指,過去香港曾是吸引內地人前來購物的地方,現在內地則成為吸引港人購物的地方。



他認為本港零售業必須改革,但亦指本港仍存在「信任優勢」,例如在港購買黃金或仍具吸引力。而且,若關稅一旦保持不變,對於美國而言,香港或將成為頗具吸引力的購物目的地,因香港不會徵收增值稅。



不過,他亦提到,如果中美緊張關係不降溫,美國可能會命令資產管理公司拋售香港及中國股票。(rh)