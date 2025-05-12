12/05/2025 18:14

【關稅戰】ING：中美協議令市場回暖，為全球經濟帶來新契機

《環富通基金頻道12日專訊》中國與美國於瑞士舉行貿易談判後，達成了為期90天的貿易戰「停火」協議。《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》公布，會在5月14日前落實，其中美國將對中國商品的關稅降至30%，而中國則將對美國商品的關稅降至10%，這比市場預期的緩解程度更高，為經濟前景帶來利好，帶動港股及歐洲股市即時向上。



ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，此次貿易戰降溫對雙方經濟都有利，關稅恢復至接近「解放日」前的水平。市場原本預期關稅會維持在50%-60%的範圍內，但最終降幅更大，使中國出口形勢得到改善。中國在4月的貿易數據顯示，即使關稅達到145%，對美出口仍僅同比下降21%，暗示美國進口商仍在支付高額關稅，且部分中國商品難以替代。



在之前的談判中，中國保持相對克制，以維持磋商可能性。而這次美國大幅降低關稅，使談判再次打開空間。美國財政部長在會後提及芬太尼問題可能成為合作領域。



就中國經濟前景而言，關稅降至30%有助於恢復正常貿易，預計進出口商與消費者將共同吸收關稅影響，整體商業活動可望回穩。若談判進展順利，中國對美出口有機會在5、6月強勁反彈，而7、8月或出現提前囤貨的情況，以防不確定性增加。我們的年度增長預測回調至4.7%，若雙方能在90天內達成雙邊協議，增長前景還可能進一步上調。



金融市場方面，人民幣小幅走強，美元兌人民幣（USDCNY、USDCNH）目前同報7.21，低於「解放日」前水平。宋林表示，資本流入可能支持人民幣進一步升值，但也要觀察美元走勢。外匯市場方面，日圓和瑞士法郎遭到拋售，而美元兌日圓可能進一步升至150。歐元兌美元則回落至1.10-1.15區間。



利率市場迎來樂觀氛圍，歐洲央行政策利率預期回升至1.75%，美國5年期國債收益率在亞洲與歐洲交易時段上升近10個基點，市場預期即將公布的美國CPI數據可能較熱，短期內將支撐美國利率。



信用市場表現正面，低風險信用利差收窄2-3個基點，高風險利差則縮減至10個基點，回到過去一個月前的水平。市場資金流入增加，5月新債發行活動活躍，需求有望持續強勁。



整體而言，這次貿易協議的進展令市場情緒回暖，為中國及全球經濟帶來新契機，但後續談判仍需密切關注。(hl)