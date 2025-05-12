12/05/2025 10:02

【美國議息】DWS：不確定性進一步增加，料續採鷹派暫停立場

《環富通基金頻道12日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，聯儲局維持利率於4.25厘至4.5厘區間，並指出「經濟前景的不確定性進一步增加」，以及「失業率及通脹風險正在上升」。主席鮑威爾重申，聯儲局暫無意倉促調整貨幣政策，將按市場需要作出相應部署。他表示，若維持現行關稅政策，或會導致通脹升溫、經濟增長放緩及失業率上升。換言之，鮑威爾再次重申此前的立場，因為財政支出和關稅這兩大影響貨幣政策的主要因素，仍未有清晰方向。



*財政支出和關稅仍未有清晰方向*



一如預期，保持觀望仍為主要策略。近期，聯儲局會否重蹈疫情期間的覆轍，在調整政策上行動過於遲緩，再次受到市場關注。當前出現類似疫情期間般的供應衝擊可能性不大，而出現財政政策引致的需求過剩則更不可能。相信聯儲局將繼續採取「鷹派暫停」的立場，直到符合兩個條件：第一，現行關稅並未引發一次性價格上升以外的連鎖效應；第二，市場需求及勞工市場已充分降溫，足以形成通脹減弱的預期。(wa)