12/05/2025 17:20

《創富理財－梁啟棠》特朗普的戰略思維

《創富理財》美國目前正面臨多重經濟和結構性問題，這些挑戰彼此交織，影響整體經濟健康。首先，(1)美國在2022年之前美聯儲不斷「印發鈔票」，名義資金成本接近零，導致實質利率長期處於負值區間，這種環境在激勵消費和投資的同時，惡化了銀行存款的吸引力。美國的儲蓄率過低，民眾傾向於支出大於儲蓄。另外，(2)聯邦政府支出持續膨脹，赤字不斷攀升，特別是對盟國的軍事援助和福利開支壓力沉重。再者，(3)美國長期以來面對強美元的問題，雖使得進口價格較低，但卻削弱了出口競爭力，加劇貿易逆差。而最近的貿易關稅等政策相當於加稅，亦抑制了消費需求。



整體而言，這些問題導致美國經濟衰退的預期逐步增加，企業盈利面臨下調風險，消費行為受到抑制，經濟不確定性加劇，儲蓄率雖提升，但以抑制消費為代價。



*問題癥結與解決之道*



這些問題的核心癥結在於美國經濟結構失衡與政策應對的矛盾。低利率與強美元理論上不應共存。美國目前所面對的三大問題: (1)支出多於儲蓄、(2)聯邦政府支出過大及(3)強美元導致出口缺乏競爭力等等的問題都需要解決。



然而，其解決之道需要在「MAGA」（讓美國再次偉大）的包裝下進行，否則將會等於一種政治自殺，而MAGA令目標合理化。整體上，美國首先製造衰退預期，如關稅措施，迫使提升儲蓄率，降低過度消費。其次，政府支出必須「瘦身」，削減無效或過度擴張的開支，尤其是軍費及社會福利，減少赤字負擔。再者，美元走弱是改善貿易赤字的關鍵，因為弱勢美元可提升出口競爭力，降低昂貴進口，恢復經濟貿易平衡。但或需要有聯儲局適度減息，保持利率在合理區間的配合，但要避免需求刺激過度帶來通脹壓力，同時支持美元弱勢的走向。最後，政治包裝如MAGA策略，使上述調整更具合理性及社會接受度較高。



*布局建議*



展望未來，美國及全球經濟發展情況，資產配置需要具備多元化特質。第一，美元弱勢的持續將推動資金外流，促使各國央行加速多元資產配置，其中黃金作為首選儲備資產，同時具備長期上升潛力。第二，美國長天期國債方面，在市場對於美國債市信心穩定下來，同時市場已充分反映負面情緒的情況下，可配置長天期美國國債。整體來看，應善用多元資產配置策略，保持流動性與收益性的平衡，靈活應對經濟調整與結構性轉型。《KGI凱基首席投資總監 梁啟棠》



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