12/05/2025 17:08

《神州經脈》中美取消報復關稅，股匯漲，首4月汽車產銷破千萬輛

《神州經脈》中美關稅戰緊張關係見緩和，滬深股市今（12日）反彈，滬綜指收升0.82%，報3369.24點，深成指漲1.72%，創業板指收高2.63%；兩市全天成交1.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1163億元或近一成。



中美之間對等關稅超預期下調，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2132，較上個交易日4時30分收盤價升329點子，止三連跌，創2024年11月11日以來半年新高，全日在7.2001至7.2328之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2066，較上個交易日升29點子，止兩連跌，和市場預測偏離收窄至400點以內。



*今日新聞精選*



1. 中美兩國今日下午3時發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，在5月14日前落實互相取消報復性高額關稅，餘下的其中24%對等關稅暫停加徵90天，期間僅徵收剩餘的10%關稅，不過美國此前還以芬太尼問題對中國加徵了20%關稅，即中國商品輸美關稅稅率由145%暫降為30%。中國亦暫時將反制美國對等關稅而加徵的125%關稅大幅降低至10%，同時，將暫停或取消自今年4月2日起關稅戰期內針對美國的非關稅反制措施。中美雙方並一致同意建立中美經貿磋商機制，雙定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。



2. 中國商務部在網站發文指，國家出口管制工作協調機制辦公室今日組織商務部、工信部、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、國務院國資委、海關總署、市場監管總局、國家郵政局等部門，以及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等戰略礦產資源集中省份的地方主管部門，在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會。會議要求各部門、各地方要密切跟蹤戰略礦產流向，嚴防戰略礦產非法外流。



3. 首屆出口轉內銷商品博覽會將於2025年6月27日至29日在北京展覽館舉辦，為內地首個整合外貿產業鏈及國內流通渠道資源的創新型展會。本屆博覽會由新浪財經主辦，阿里巴巴、京東、拼多多、抖音電商聯合主辦，以「外貿優品 質敬中國」為主題，整合頭部電商平台資源，突破行業壁壘，通過首創「線上線下融合辦展」模式，搭建起外貿企業與國內流通渠道直連的高效平台。



4. 中國汽車工業協會今日公布的數據顯示，今年前4個月，中國汽車產銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。據統計，1-4月，中國汽車產銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，同比分別增長48.3%和46.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.7%。在出口方面，今年1至4月份，汽車出口193.7萬輛，同比增長6%。



5. 內地短視頻平台近日出現大量關於「運-20向巴基斯坦運送救援物資」的消息，相關消息以解放軍軍機的飛行短片，配以「印巴衝突」、「中國動真格了」、「印媒：這戰沒法打，中國運20五架次降落巴基斯坦」、「巴鐵必勝」、「大哥幫你找場子」等標籤或內文，引來極大迴響。解放軍空軍微博「人民空軍」對此發文回應，強調「此消息為不實信息！網絡不是法外之地！製作傳播涉軍謠言需負法律責任！」



6. 據《IT之家》報道，支付寶已於今年4月上線了語音通話功能，用戶可與好友進行語音溝通。據介紹，支付寶語音通話功能無變聲，保證真實性；支付寶也不會儲存通話內容。而從通話界面來看，支付寶語音通話支持開關麥克風、揚聲器，以及打開小窗等操作，還會在發起語音通話時在用戶暱稱下方直接顯示真實姓名。



7. 有內媒報道指，蘋果已向渠道商下發了調價通知，iPhone 16 Pro Max所有容量版本降價160美元(約人民幣1313.06元)；而iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元(約人民幣1445.27元)。有渠道商認為，蘋果此次降價是為618大促做準備。不過蘋果中國區客服回應稱，「目前沒有降價通知，請以官網價格為準。」



8. 國家統計局公布，4月全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，連降三個月，降幅與3月持平。1-4月平均，PPI同比下降0.1%。4月，全國居民消費價格環比上漲0.1%。全國工業生產者出廠價格(PPI)方面，4月同比下降2.7%，跌幅擴大0.2個百分點，創6個月最大跌幅；環比則降0.4%；工業生產者購進價格同比下降2.7%，環比下降0.6%。1-4月平均，PPI和購進價格比上年同期均下降2.4%。(sl)