12/05/2025 14:58

【數據解讀】瑞銀：預計今年中國貿易大幅走弱，出口額下跌10%

《經濟通通訊社12日專訊》瑞銀首席中國經濟學家、董事總經理汪濤發表報告指出，4月中國對美出口同比下降21%，較此前的同比增長3.9%大幅回落。經季節性調整後，估算對美出口環比下降24%，月度出口規模跌至近期歷史低位。鑑於前所未有的高關稅衝擊，報告認為以後明顯反彈的可能性較小。相反，預計出口未來有進一步下行的風險。統計局官方和財新PMI新出口訂單本月均大幅下降。預計2025年中國貿易將大幅走弱，其中出口額下跌10%，進口下跌11%。



*加權平均關稅稅率或接近110%，造成了4月對美出口大跌*



報告指，本輪美方加徵關稅適用於「用於消費的進口商品及從倉庫提取用於消費的商品」。換言之，4月5日起10%的額外關稅生效，4月9日起34%的額外關稅生效，4月10日起進一步上調至125%。因此，4月大部分時間裏出口所面臨的關稅都較高，留給企業的調整時間非常有限。儘管20%以上的對美出口是得以豁免的消費電子產品（自4月11日起生效），但這些商品仍面臨201條款下20%的額外關稅以及相應的301條款下的額外關稅。報告測算，中國商品被額外加徵的加權平均關稅超過95%，整體加權平均關稅稅率或接近110%。如此高的關稅造成了4月對美出口大幅回落。(ct)