12/05/2025 08:26

【聚焦數據】內地4月CPI降0.1%，PPI跌幅擴至2.7%

《經濟通通訊社12日專訊》國家統計局公布，2025年4月份，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，為連續第三個月下降，與3月持平。其中，城市持平，農村下降0.3%；食品價格下降0.2%，非食品價格持平；消費品價格下降0.3%，服務價格上漲0.3%。1-4月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。



4月份，全國居民消費價格環比上漲0.1%。其中，城市上漲0.2%，農村持平；食品價格上漲0.2%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格持平，服務價格上漲0.3%。



*PPI跌幅創6個月以來最大*



2025年4月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.7%，跌幅擴大0.2個百分點，創6個月以來最大跌幅；環比則降0.4%；工業生產者購進價格同比下降2.7%，環比下降0.6%。1-4月平均，工業生產者出廠價格和購進價格比上年同期均下降2.4%。(ry)