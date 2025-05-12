12/05/2025 08:43

【數據解讀】統計局：4月核心CPI升幅穩，能源價跌拖累PPI

《經濟通通訊社12日專訊》國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年4月份CPI和PPI數據。4月份CPI環比由上月下降0.4%轉為上漲0.1%，同比下降0.1%，降幅與上月相同。核心CPI環比由平轉漲，上漲0.2%；同比上漲0.5%，漲幅保持穩定。4月份PPI環比降0.4%，降幅與上月相同，同比下降2.7%，降幅比上月擴大0.2個百分點。雖然國際輸入性因素對部分行業價格產生一定下拉影響，但中國經濟基礎穩、韌性強，各項宏觀政策協同發力，高質量發展扎實推進，部分領域價格呈現積極變化。



*進口量減少，牛肉價格上漲3.9%*



從環比看，CPI由降轉漲，漲幅高於季節性水平0.2個百分點，主要是食品、出行服務回升帶動。食品價格環比上漲0.2%，高於季節性水平1.4個百分點。其中，受進口量減少等因素影響，牛肉價格上漲3.9%；部分地區進入海洋休漁期，海水魚價格上漲2.6%；新果上市初期供給季節性減少，薯類和鮮果價格分別上漲4.7%和2.2%；鮮菜和豬肉價格分別下降1.8%和1.6%，降幅均小於季節性。



受需求回暖及假日因素共同影響，出行服務價格回升明顯。飛機票、交通工具租賃費、賓館住宿和旅游價格分別上漲13.5%、7.3%、4.5%和3.1%，漲幅均高於季節性水平，合計影響CPI環比上漲約0.10個百分點。因國際金價變動，國內金飾品價格上漲10.1%，影響CPI環比上漲約0.06個百分點。



從同比看，CPI略有下降，主要受國際油價下行影響。能源價格同比下降4.8%，降幅比上月擴大2.2個百分點。食品價格下降0.2%，降幅比上月收窄1.2個百分點，影響CPI下降約0.03個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.5%，漲幅保持穩定。其中，服務價格上漲0.3%，漲幅與上月相同。



*部分國際大宗商品價格下行，影響PPI下降*



PPI環比下降0.4%，降幅與上月相同。影響本月PPI下降的主要原因：一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格下行。國際貿易環境變化，部分國際大宗商品價格迅速下行，影響國內相關行業價格下降。二是國內部分能源價格季節性下降。北方供暖全面結束，煤炭需求進入傳統淡季，煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格環比均下降3.3%。



中國促消費等宏觀政策加力擴圍，高技術產業加快成長，部分行業需求增加，一些領域價格呈現積極變化。一是部分行業供需關係有所改善，價格降幅收窄。促消費和設備更新等政策繼續顯效，部分消費品和裝備製造產品需求釋放帶動相關行業價格回升。二是高技術產業發展帶動相關行業價格上漲。此外，持續推進貿易多元化，市場擴大帶動部分出口行業價格同比上漲或降幅收窄。(ry)