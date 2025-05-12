12/05/2025 16:14

【關稅戰】商務部：暫緩24%關稅90天，中美建立機制保持磋商

《經濟通通訊社12日專訊》當地時間5月10日至11日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。今天下午，中國商務部發言人就《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》作介紹。



4月以來，美國政府在此前單邊加徵關稅的基礎上，又對華加徵所謂「對等關稅」，中國進行了堅決正當反制。隨後美方輪番升級關稅措施，將對華對等關稅從第一輪的34%先後提升至84%和125%。美高額關稅嚴重損害雙邊正常經貿往來，嚴重破壞國際經貿秩序。本次會談達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。



*中方暫停或取消對美非關稅反制措施*



中美雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。同意共同採取以下措施：美方承諾取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對中國商品加徵的共計91%的關稅，修改2025年4月2日第14257號行政令對中國商品加徵的34%的對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。相應地，中方取消對美國商品加徵的共計91%的反制關稅；針對美對等關稅的34%反制關稅，相應暫停其中24%的關稅90天，剩餘10%的關稅予以保留。中方還相應暫停或取消對美國的非關稅反制措施。



*建立中美經貿磋商機制，定期或不定期磋商*



雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持密切溝通，開展進一步磋商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和貿易代表格里爾。雙方將定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。



商務部強調，本次中美會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。這一舉措符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。(ry)