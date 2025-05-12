12/05/2025 16:28

【關稅戰】中美降關稅超預期，人幣反彈，瑞穗：匯率前景看中間價

《經濟通通訊社12日專訊》中美高層瑞士經貿會談成果超預期，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》公布在5月14日前落實互相取消報復性高額關稅，餘下的其中24%對等關稅暫停加徵90天，期間僅徵收剩餘的10%關稅。離岸人民幣兌美元即期一度大漲421點，升破7.2元關口。在岸人民幣觸及去年11月來新高。



瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，美國對華關稅降幅超出預期，有助於提振人民幣匯率。他認為，關稅削減幅度超出預期，將緩和貿易緊張局勢。「人行不願意讓人民幣升值，這應該會限制美元/離岸人民幣的下行空間」，人民幣匯率的前景將取決於人行的中間價信號。



渣打銀行亦表示，中美貿易談判顯著超市場預期，美元兌人民幣匯率或小幅走弱。(jq)