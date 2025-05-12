12/05/2025 09:33

【聚焦人幣】中美貿易談判達共識，人幣即期開市升211點子

《經濟通通訊社12日專訊》中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行，中美雙方均以積極基調公布會談結束，稱達成「重要共識」，將建立經貿磋商機制。今天將公布更多細節。



人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日升29點子，止兩連跌，和市場預測偏離收窄至400點以內。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開211點子，報7.2250，上個交易日即期匯率收盤報7.2461。



市場人士分析，周末的中美會談基調積極，這有利於緩解人民幣貶壓，不過即期匯價續升空間料有限，而短期內美元也有望擴大反彈空間，這樣人民幣匯率指數可能跟隨回升。



中金公司外匯團隊最新周度展望稱，需關注美國經濟數據表現和中美關稅談判結果。短期內人民幣匯率可能在當前水平偏向穩。「中美關稅前景仍有較大不確定性，貨幣當局或對當前匯率形勢較為滿意，人民幣短期內出現單邊行情或可能性有限。」(jq)