12/05/2025 16:41

【聚焦人幣】中美降關稅超預期，人幣即期收升329點子創半年高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2132，較上個交易日4時30分收盤價升329點子，止三連跌，創2024年11月11日以來半年新高，全日在7.2001至7.2328之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升304點子，報7.2111。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2066，較上個交易日升29點子，止兩連跌，和市場預測偏離收窄至400點以內。



經過在瑞士日內瓦的兩日會談，中美之間「對等關稅」超預期下調115%。如此，中國對美進口商品加徵關稅稅率暫為10%，美國對華加徵關稅暫為30%，包括10%對等關稅和20%芬太尼關稅。中美雙方達成了90天暫停關稅的協議，中方並同意採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。此外，雙方還同意建立機制，繼續就經貿關係進行協商。



瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，美國對華關稅降幅超出預期，有助於提振人民幣匯率。張建泰認為，關稅削減幅度超出預期，將緩和貿易緊張局勢。「人行不願意讓人民幣升值，這應該會限制美元/離岸人民幣的下行空間」，人民幣匯率的前景將取決於人行的中間價信號。(jq)