12/05/2025 09:37

【關稅戰】首屆出口轉內銷博覽會6月在京舉行，四大電商聯合主辦

《經濟通通訊社12日專訊》首屆出口轉內銷商品博覽會將於2025年6月27日至29日在北京展覽館舉辦，為內地首個整合外貿產業鏈及國內流通渠道資源的創新型展會。



本屆博覽會由新浪財經主辦，阿里巴巴、京東、拼多多、抖音電商聯合主辦，以「外貿優品 質敬中國」為主題，整合頭部電商平台資源，突破行業壁壘，通過首創「線上線下融合辦展」模式，搭建起外貿企業與國內流通渠道直連的高效平台。



新浪財經指，當前全球貿易格局正經歷深刻變革，以美國關稅政策為代表的貿易壁壘，致使中國部分外向型企業對美出口訂單縮減。在此時代背景下，首屆出口轉內銷商品博覽會的舉辦具有里程碑意義。通過博覽會平台集中展示優質外貿商品，將符合國際質量標準的產品引入國內市場，有效滿足國內消費者日益增長的品質化生活需求，實現供需兩端的精準對接與良性互動。(sl)