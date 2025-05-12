12/05/2025 11:10

【關稅戰】何立峰見世貿總幹事：堅定支持多邊主義和自由貿易

《經濟通通訊社12日專訊》國務院副總理何立峰當地時間11日晚在瑞士日內瓦會見世界貿易組織總幹事伊維拉，指中方堅定支持多邊主義和自由貿易，支持世貿組織在全球經濟治理中發揮更大作用。



何立峰表示，以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，在全球經濟治理中發揮著重要作用。各方應在世貿組織框架下通過平等對話解決分歧和爭端，共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中國將繼續全面深入參與世貿組織改革，支持世貿組織發揮全球貿易「穩定器」作用，維護發展中成員正當權益，為應對全球共同挑戰作出更大貢獻。何立峰還應詢介紹了中美經貿高層會談有關情況。



伊維拉表示，當前全球經濟和貿易增長面臨嚴峻挑戰，世貿組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，加強在國際貿易問題上的對話和合作，推動世貿組織在促進貿易自由化便利化和實現全球可持續發展上發揮更大作用。(sl)