12/05/2025 16:08

【關稅戰】中國擬暫停或取消非關稅反制措施，礦產出口管制或鬆綁

《經濟通通訊社12日專訊》中美兩國剛在下午3時發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，在5月14日前落實互相取消報復性高額關稅，餘下的其中24%對等關稅暫停加徵90天，期間僅徵收剩餘的10%關稅，不過美國此前還以芬太尼問題對中國加徵20%關稅，即中國商品輸美關稅稅率暫為30%。同時，中國將暫停或取消自今年4月2日起關稅戰期內針對美國的非關稅反制措施。



《彭博》記者今日在中國外交部例行記者會上就《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》提問，中國是否會取消對礦產的出口許可要求？中方對該成果有何評論？中國外交部發言人林劍回應稱，具體情況可以參閱中方發布的消息稿和雙方的聯合聲明。



為反制美國對華加徵關稅，中國自今年4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施，並將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項；同時，將11家美國軍工企業列入「不可靠實體清單」等。(sl)