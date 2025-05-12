12/05/2025 10:28

《匯海威言－毛偉廉》中美談判現轉機，短期料美元回升、金價回調

《匯海威言》中美貿易談判於剛過去的周六及周日進行，會後美方表示有實質進展，預計短暫紓解關稅帶來的緊張情緒。



上周四（8日）凌晨2時，美國聯儲局宣布維持利率在4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。主席鮑威爾在記者會上的言論仍以鷹派姿態為主，並因關稅問題對減息持謹慎態度。對於未來的減息步伐，他多次使用「等」和「觀望」等不確定字眼，使市場推測減息可能推遲至7月甚至9月，這一預期支撐了美元走勢。議息會後，美元指數從99.40突破100，在上周五（9日）最高觸及100.86，但收市前回落至100.34。此外，美國財政部於5月7日及9日分別標售10年期及30年期國債，10年期國債的中標利率為4.342%，低於4月9日的4.435%及發行利率4.354%，顯示市場回暖，推動美債收益率全線下降，暫時穩定了債市。然而，30年期國債的中標利率則為4.819%，略高於4月10日拍賣的4.813%，反映市場對長期美債需求仍然疲弱。這或許解釋了為何美元指數在上周五升至100.83後動力不足，最終回落至100.34。美國長債銷售狀況不理想，加深市場對其未來償債能力的憂慮。



中國商船赴美數量驟降至零，供應鏈斷裂風險加劇，市場寄望中美在瑞士的談判取得進展。



據CNN 5月10日的報道，僅6天前，仍有41艘船預計從中國出發前往聖佩德羅灣港口綜合體（涵蓋加州的洛杉磯港與長灘港）；然而，截至上周五，該數字已降至零，顯示中美供應鏈斷裂風險正迅速升高。



若航運中斷持續，可能加劇通脹壓力，並推升經濟衰退風險，令市場憂慮5月形勢驟變。隨著5月10日至11日（上周六、周日）的中美貿易談判成為關鍵，市場寄望會談能夠帶來積極進展，以緩解全球供應鏈的緊張局勢。



周一（12日）凌晨，美方指與中國在瑞士的貿易談判有進展，因此預計短期對本周美元及美股有支持，避險資產如黃金料有短暫回調。



截至5月12日凌晨，美國財政部長貝森特在一連兩日的談判後表示，美中本輪磋商已取得實質進展，並強調雙方分歧並未如外界想象般巨大。然而，會議的具體內容並未披露，而中方代表何立峰則尚未有置評。筆者認為，此消息有助緩解中美貿易矛盾，預計將推動本周美元走強及美股三大指數短暫回升。儘管僅兩日的談判難以徹底化解雙方矛盾，但樂觀情緒仍可能令市場短期回穩。



*本周焦點*



1. 留意中方就中美貿易談判的評論。



2. 周二（13日）20:30美國公布4月CPI年率，預測與前值同樣是2.4%。



3. 周四（15日）20:30美國公布4月零售銷售數據，按月預測持平，前值為升1.4%；20:40美國聯儲局主席鮑威爾發表演說。



*本周黃金及美元分析*



中美在瑞士談判後，美方單方面發出積極訊號，市場預計避險資產黃金將出現短期回調，而美元則可能迎來短線反彈。



黃金市場方面，現貨金上周五收於每盎司3324美元，預計將回調至3202美元（5月1日最低位），上方阻力位則為3347美元。



美元指數方面，預期將上試101.27（4月3日最低位），若成功突破，則可能進一步挑戰103（4月10日最高位）。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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