12/05/2025 18:03

【關稅戰】中美互減關稅，林健鋒稱港商暫鬆一口氣有助聖誕訂單

《經濟通通訊社12日專訊》正在中東隨同行政長官李家超訪問的行政會議成員、商界立法會議員林健鋒表示，歡迎中美就關稅達成協議，認為港商可以暫時「鬆一口氣」，但香港仍要積極開拓新興市場，分散市場風險。



林健鋒表示，自美國挑起關稅戰以來，對本港製造業及出口業帶來衝擊，由於入口商落單後遲遲不肯落貨，導致大批貨品囤積，不少受牽連港商出現資金周轉困難。如今中美大幅互降關稅，相信不少港商在未來兩、三個月可繼續趕貨應付聖誕旺季訂單，市場樂見其成，並希望關稅盡快恢復到關稅戰前水平。



不過，林健鋒指出，經過關稅戰一役，不少港商對美國貿易取態抱有戒心，因此會繼續拓展新市場和升級轉型，減少對美國市場依賴，不會掉以輕心。他期望政府和銀行繼續推出政策支援中小企，如鼓勵中小企拓展電商業務、由銀行推出具彈性的借貸計劃等。(cl)