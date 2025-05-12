12/05/2025 09:49

【關稅戰】美國啟動商用飛機及發動機進口調查，或為加徵關稅鋪路

《經濟通通訊社12日專訊》特朗普政府正調查進口飛機、噴氣發動機及其零組件是否構成國家安全威脅，此舉可能是對商用航空產業加徵新關稅的鋪墊。



根據美國商務部上周五（9日）發布的公告，調查已於本月1日啟動，涉及對象包括商用飛機、噴氣發動機以及相關零組件。調查內容包括「美國相關進口是否集中於少數供應商，以及由此產生的相關風險」，還將評估「外國政府補貼和掠奪性貿易行為對行業競爭力的影響」。



這是特朗普近期發起的一系列調查中的最新一項。特朗普此前已根據《1962年貿易擴展法》第232條對鋼、鋁、汽車及其零組件加徵關稅，並對銅、藥品、半導體晶片、中重型貨車等產品的進口發起調查。



該法律項下的調查通常會在270天內得出結論，但特朗普政府已多次表示要加快相關行動的推進節奏。(rc)