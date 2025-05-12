12/05/2025 11:34

【外圍經濟】全球股票基金最近一周資金流入規模，降至四周低點

《經濟通通訊社12日專訊》在截至本月7日的一周，由於擔心關稅對全球經濟的影響，以及投資者在等待貿易會談提供更多線索，流入全球股票基金的資金規模創4周以來最低。



根據倫敦證交所旗下理柏數據，投資者在該周僅買進價值8.56億美元的全球股票基金，而前一周的淨買進額為61.3億美元。其中，歐洲股票基金連續第四周需求強勁，投資者向這些股票基金淨投入128.1億美元。亞洲股票基金也出現33.2億美元的淨流入，而美國股票基金則連續第四周出現淨流出，淨流出額達162.2億美元。



與此同時，產業基金連續第九周出現淨賣出，本周淨賣出約26億美元。不過，全球債券基金在本周受到青睞，這類基金本周淨流入114億美元，為9周以來最高。(rc)